OM : Anigo se fout de la saison du club

"Bien sûr. J'ai même pris mon portable et effacé quasiment tous les numéros. Je ne voulais plus de liens avec les mecs de l'OM, entre autres, je ne parle avec personne, je me suis coupé de tout, je recommence ma vie, a lâché l'ancien directeur sportif de l'écurie phocéenne. Je me fiche de ce que fait l'OM, même si ça reste une belle partie de ma vie. À un moment, je ne savais même pas combien le club était au classement. Qu'il marche ou pas, ça ne m'apporte pas plus de bonheur."