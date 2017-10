Dixit Sport1, l'état-major bavarois penserait également à Luis Enrique . Le coach espagnol de 47 ans se cherche un nouveau défi suite à son départ du FC Barcelone , et la perspective de le voir prendre les rênes de l'équipe allemande devrait l'enchanter. Mais on le sait : la concurrence est rude pour remplacer l'Italien et Willy Sagnol , qui a assuré l'intérim face au Hertha Berlin (2-2).