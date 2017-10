"En seconde période, Neymar m'a impressionné. En première période, il cherchait ses marques mais après il a été tellement juste. Là où j'ai été le plus impressionné, c'est que tout ce qu'il a fait, il l'a fait à 2 000 à l'heure et de façon juste. L'objectif pour nous était de ne pas le laisser en un contre un parce qu'il est tellement vif et impressionnant... Le but était toujours de faire des prises à deux mais sur ce match, il y avait un Cavani qui était en forme aussi et quand ils élèvent leur niveau, c'est injouable", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision.