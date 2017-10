PSG : Krychowiak charge Emery

"Vous savez, j'ai beaucoup parlé avec Unai Emery, a-t-il expliqué. Le coach pensait que je n'avais pas ma place dans l'équipe. Celui qui m'a dit ça est quelqu'un que je connais bien. Nous nous sommes rencontrés en juin 2016 et il m'a dit personnellement de venir le rejoindre au PSG. Maintenant, c'est fini... Je me concentre sur West Bromwich Albion. J'ai été déçu par Emery et je lui ai dit en tête-à-tête ce que je pensais."Il accuse le technicien espagnol d'avoir changé ses plans, le concernant : "Emery m'a indiqué que, dans ma position, je devais jouer comme Sergio Busquets . J'ai tout de suite compris que je n'étais pas le bon joueur pour remplir les attentes qu'il avait en moi. Avant le début de la saison, nous avions discuté avec le coach et le directeur sportif. À ce moment-là, je savais ce qui m'attendait. Mais par la suite, il s'est avéré que les choses ont évolué d'une manière différente. On m'a demandé des choses que je n'étais pas capable d'offrir."Pour rappel, l'international polonais a participé à 11 rencontres de Ligue 1 , en deux saisons passées sous le maillot parisien.