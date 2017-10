ASSE : Caïazzo pensait que Vieira allait signer

"On l'avait rencontré un mardi, on avait déjeuné avec Roland Romeyer et Dominique Rocheteau . Nous sommes restés jusqu'à 17 heures à discuter, et en sortant je croyais dur comme fer qu'il allait venir, s'est-il remémoré. Patrick nous disait que les dirigeants de City allaient comprendre que c'était bon pour sa carrière. Il était sûr de lui, moi je me disais quand même qu'ils étaient en milieu de saison... L'argent n'était pas une raison, mais il était en milieu de saison de MLS . Dès que Patrick nous a dit le jeudi que ce n'était pas possible, on avait Oscar Garcia qui était pour nous quelqu'un de vraiment fiable. Et dès le vendredi, on est allés à Barcelone et le contrait était signé. Mais Patrick nous avait fait une très bonne impression, je voyais avec lui un peu comme Zidane avec le Real Madrid avec une possibilité de réussite et quelqu'un de très humble."