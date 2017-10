OL : Violeau pense que l'équipe de Genesio peut viser le podium

"J'ai beaucoup de mal avec les critiques que subit Bruno Genesio car je trouve que depuis sa prise de fonction, le travail est plutôt bien fait. Maintenant, c'est à lui d'amener son équipe à la plénitude de l'envie. Je pense que tout le monde doit prendre sur lui. Mais c'est le football, il y a beaucoup d'exigence et d'impatience. Un bon entraîneur doit savoir gérer habilement la pression", a estimé l'ancien milieu de terrain.Il juge aussi qu'il ne faut pas être trop pressé : "Je pense qu'il faut faire preuve de patience. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs donc tout ne peut pas fonctionner du jour au lendemain. J'ai la sensation que l'on en demande un peu trop à cette équipe pour le moment. L' OL est un très bon club pour faire évoluer ses joueurs. Après avoir connu des années vastes puis des années un peu moins florissantes, le club se reconstruit avec son nouveau stade et avec des nouveaux joueurs. Sincèrement, j'ai le sentiment que Lyon peut légitimement viser le podium de Ligue 1 cette saison et espérer un beau parcours européen."