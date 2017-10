LdC (F) : Montpellier s'incline contre Zvezda

En seizième de finale aller, le club héraultais a chuté mercredi soir à domicile face aux joueuses russes de Zvezda (0-1) sur un csc de Linda Sembrant (64e), et ce malgré une nette domination. La formation de Jean-Louis Saez n'a plus le choix et devra l'emporter à l'extérieur pour espérer une qualification en huitièmes de finale.