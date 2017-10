Dixit Le Parisien, Paris envisagerait le départ de l'ancien Napolitain dans le but d'attirer Alexis Sanchez , l'international chilien d' Arsenal . Ce dernier a entamé la dernière année de son bail avec les Gunners et hésiterait entre le projet du PSG et la proposition de Manchester City , également sur les rangs. Ces deux mouvements permettraient au leader de la Ligue 1 de rentrer dans les clous du fair-play financier et à Kylian Mbappé de s'installer dans l'axe.