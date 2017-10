Piqué ne quittera pas la Roja, Heynckes futur coach du Bayern... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec L'Equipe et la volonté pour Didier Deschamps de se tourner vers Kylian Mbappé, qui "possède déjà assez de talent et de maturité pour être un pilier des Bleus." Moussa Sissoko et Olivier Giroud pourraient être menacés par l'émergence de l'attaquant du PSG On poursuit avec le Corriere dello Sport et Giampiero Ventura qui se cherche un système de jeu pour les deux derniers matches des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Une chose semble actée : le sélectionneur de l'Italie fera confiance en attaque à Ciro Immobile et Lorenzo Insigne On enchaîne avec le quotidien Sport et les déclarations de Gerard Piqué en conférence de presse. Suite à la polémique née de sa position en faveur de l'indépendance de la Catalogne, le défenseur du FC Barcelone a expliqué qu'il ne prévoyait pas de quitter la sélection.Pour conclure, le Daily Mirror rapporte une information qui concerne le Bayern Munich. A la recherche d'un coach, le club bavarois va sans doute nommer Jupp Heynckes jusqu'au terme de cette saison. L'Allemand avait annoncé sa retraite en 2013, après le triplé réussi avec le pensionnaire de l'Allianz Arena.