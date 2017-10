Mondial 2018 (Q) : l'Allemagne et l'Angleterre peuvent se qualifier

Pour l'occasion, l'Allemagne et l'Angleterre ont la possibilité d'obtenir leur qualification pour la Russie. En tête du groupe C, la Mannschaft n'a besoin que d'un point en Irlande du Nord. Leaders du groupe F avec cinq points d'avance sur la Slovaquie, les Three Lions auront leur billet en cas de succès contre la Slovénie. Retrouvez ICI le programme complet du jour.