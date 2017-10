Bayern : un ancien défenseur se lâche contre Ribéry

Pour l'ex-international allemand, l'ancien Marseillais n'est tout simplement plus au niveau. "Ribéry a été un joueur fantastique par le passé mais il ne l'est plus. Cela fait deux ans qu'il n'a plus marqué en Ligue des Champions et il se croit au niveau de Messi ou Ronaldo . Ses colères sont connues et quand il n'est pas content, il va voir le président Uli Hoeness pour se plaindre. Ce n'est pas bien d'aller pleurer auprès de la direction." Blessé au genou, "Kaiser Franck" est lié jusqu'en juin prochain avec l'écurie bavaroise.