Rennes : Gourcuff ne pense pas être en danger

L'ancien entraîneur de Lorient croit qu'il n'est pour le moment pas sur la sellette. "Il y a un contexte extérieur qui se dégrade, mais ce n'est pas le cas en interne et c'est le plus important. Déjà, ça se passe bien avec les joueurs. La saison dernière, le vestiaire était plus compliqué. Après, un entraîneur qui ne gagne pas est un entraîneur en danger et le jour où René Ruello et François Pinault me diront d'arrêter, il n'y aura pas de souci. Mais, de ce point de vue-là, rien n'a changé." Après huit matches, les Rouge et Noir pointent à la quinzième place avec six points.