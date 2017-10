Bayern : Ribéry n'envisage pas la fin de sa carrière

Dans des propos retranscrits par le magazine Kicker, le milieu de terrain du Bayern Munich explique son envie de revenir plus fort. "Bien sûr que c'est un coup dur. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai connu des épisodes plus difficiles dans ma vie. J'ai toujours été un combattant. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir. Je peux encore apporter quelque chose." L'ex-Marseillais envoie sûrement un message à sa direction, à quelques mois de la fin de son contrat.