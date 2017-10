Amiens : le stade de la Licorne fermé pour le moment

"Le stade sera réutilisé lorsque le procureur de la République aura donné la possibilité de dire au préfet si le stade est praticable mais moi je ne rouvrirai pas ce stade tant qu'il ne sera pas praticable. S'il s'agit de renforcer le barriérage nous pouvons le faire très rapidement et cela n'empêchera la suite de la saison mais il faut l'autorisation du préfet et de la commission de sécurité", a-t-il déclaré sur France Info. La LFP doit se réunir ce jeudi pour revenir sur la chute d'une barrière située dans la tribune des supporters visiteurs, entraînant l'arrêt de la rencontre entre le promu picard et Lille