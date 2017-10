"Nous sommes premiers du groupe. On aborde ce match et celui contre la Biélorussie avec l'envie de gagner pour se qualifier. Il ne faut pas tout remettre en cause. Contre le Luxembourg, par exemple, nous n'avons pas eu de réussite, nous aurions pu être plus constants, plus efficaces, c'est sans doute sur ces points que l'on doit progresser", a-t-il confié aux médias. Il s'attend néanmoins à un match difficile : "L'ambiance s'annonce particulière avec ce stade entouré d'une piste. Sont-ils plus motivés chez eux ? Les Bulgares ont des résultats très différents qu'à l'extérieur. Nous savons qu'un match difficile nous attend. Ils seront déterminés, nous aussi. L'objectif, c'est clairement les trois points."