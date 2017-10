AS Rome : Gonalons souhaitait finir sa carrière à l'OL, confirme Guerra

"Maxime se sent très bien à Rome, il a trouvé une équipe très professionnelle et des personnes très gentilles, dans l'équipe, le staff et les supporters, a expliqué le conseiller du milieu de terrain. Il commence à parler italien et lui ainsi que sa famille s'intègrent bien. Il n'a pas encore démontré son niveau, mais c'est normal. Il doit s'adapter à un football différent, plus tactique et moins physique. Il travaille chaque jour pour arriver au maximum. Gonalons, au début, était destiné à finir sa carrière à Lyon, mais ensuite le président a changé d'avis. Monchi le voulait, il le suivait déjà à Séville."