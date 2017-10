Euro 2019 (Q) : les Bleuets renversent le Monténégro

Menés 1-0 à la pause sur un but de Meris Skenderovic (45e), les Bleuets de Sylvain Ripoll ont réussi à faire la différence grâce à des réalisations des entrants Martin Terrier (66e) et Lys Mousset (75e). Après le Kazakhstan (4-1), la France enchaîne une deuxième victoire de rang et occupe la tête du groupe 9 avec six points. Dans quatre jours, les partenaires de Tanguy Ndombélé iront au Luxembourg.