OL : il n'est pas facile de faire revenir Juninho, concède Aulas

"Nous sommes d'accord sur les modalités, mais Juninho est quelqu'un qui a un certain nombre de choses personnelles à régler. On est toujours en contact. Il va venir pour récupérer son diplôme obtenu à l' UEFA . Il va venir nous voir. Un certain nombre de sujets sont en discussion. Cela n'a rien à voir avec l'argent. C'est familial. Je suis confiant. Il n'y a pas de contradiction", a-t-il indiqué. Il a donné des précisions sur le poste qu'il lui avait proposé : "Il viendrait pour s'occuper de l'aspect sportif. Pour aider dans la constitution d'une grande équipe. On discute sur une académie au Brésil . On a regardé un certain nombre de candidatures de Brésiliens. Il n'a pour le moment pas signé, mais il ne faut pas dire que c'est parce qu'il y a des problèmes. C'est compliqué de faire revenir quelqu'un comme Juninho à Lyon", a-t-il ajouté.