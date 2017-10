OL : Ancelotti pour remplacer Genesio ? Aulas répond

"Ancelotti ? C'est toujours une option. Toutes les solutions sont bonnes mais connaissant Carlo Ancelotti, je ne pense pas qu'il serait disponible, a déclaré le président de l'OL. J'étais lundi à Munich avec Rummenigge, on a beaucoup parlé des situations, je ne pense pas qu'il soit disponible. Et à l'instant T, je ne suis pas à la recherche d'un entraîneur", a-t-il expliqué. Il a néanmoins poursuivi : "J'ai dit qu'il n'était probablement pas disponible, dans l'état d'esprit de choisir un club. Deuxièmement, peut-être l'a-t-il déjà choisi, mais je n'en dirai pas plus. On est dans un contexte extrêmement professionnel et je n'ai pas le droit de donner d'informations que j'ai éventuellement."