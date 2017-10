Mondial 2018 (Q) : l'Allemagne et l'Angleterre se qualifient !

Grâce à des buts de Sebastian Rudy (2e), Sandro Wagner (21e) et Joshua Kimmich (86e), la Mannschaft s'assure la première place du groupe C. La sélection nord-irlandaise disputera les barrages. Sans enjeu, la Norvège a écrasé San Marin (8-0) avec notamment un but du Stéphanois Ole Selnaes Dans le groupe F, l'Angleterre domine la Slovénie (1-0) grâce à Harry Kane (84e) et se qualifie également. Tombeuse de la Slovaquie (1-0), l'Ecosse a deux unités de plus que les Slovaques avant un dernier déplacement en Slovénie.Enfin, dans le groupe E, le Danemark gagne au Monténégro (1-0) et s'empare de la deuxième place, à trois points de la Pologne facile un peu plus tôt en Arménie (6-1). Les coéquipiers de Robert Lewandowski n'auront besoin que d'un point contre le Monténégro pour se qualifier.