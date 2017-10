Mondial 2018 (Q) : l'Argentine tenue en échec par le Pérou

Alors qu'il ne reste qu'une journée à disputer, l'Albiceleste est sixième et pour le moment éliminée. Les partenaires de Lionel Messi devront gagner en Equateur et espérer des résultats favorables. Derrière le Brésil , qui s'est contenté d'un nul en Bolivie (0-0) et est déjà qualifié, l'Uruguay se rapproche de la Russie après un 0-0 au Venezuela. Troisième, le Chili domine l'Equateur (2-1) avec un but décisif d' Alexis Sanchez . La Colombie chute à la maison face au Paraguay (2-1).