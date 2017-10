Iniesta s'est exprimé sur la Catalogne, Kane envoie l'Angleterre au Mondial... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

On commence avec L'Equipe qui affirme que Didier Deschamps se retrouve "sans joker" avant les deux derniers matches des éliminatoires du Mondial 2018 contre la Bulgarie et la Biélorussie. Une non-qualification directe "représenterait un gros échec" pour le sélectionneur.On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport et la rencontre de l'Italie contre la Macédoine. Deuxième du groupe G, la Squadra Azzurra doit assurer sans mal sa présence en barrages. Pour le reste, la qualification directe semble comprise avec trois points de retard sur l'Espagne, opposée à la modeste Albanie.Alors que la Roja affronte ce vendredi l'Albanie, Andrés Iniesta s'est exprimé sur l'indépendance de la Catalogne. Dans des propos repris par le journal El Mundo Deportivo, le milieu de terrain du FC Barcelone demande un "dialogue" entre l'Espagne et le peuple catalan.Pour conclure, le Daily Mirror revient sur le succès arraché par l'Angleterre face à la Slovénie (1-0), grâce à un but dans les arrêts de jeu de son capitaine et avant-centre Harry Kane . Les Three Lions de Gareth Southgate peuvent respirer : ils disputeront le Mondial russe l'an prochain.