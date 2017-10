Le latéral droit a évoqué la culture de l'échec de la défaite au sein du club de la capitale. "Depuis 2-3 ans, j'ai aussi perdu l'habitude de perdre des matches. Et quand ça m'arrive, ça me vide pour plusieurs jours. Si des partenaires lèvent le pied ou s'en fichent, je leur dis. Mais à Paris, on a aussi une belle bande de salopards : quand quelqu'un ne fait pas son job, tout le monde lui tombe dessus. Il n'y a pas de secret : si Thiago Silva ou Motta ont fait des carrières pareilles, c'est parce qu'ils ont toujours détesté la défaite."