"L'équipe va mal. Je n'ai pas compris leur stratégie. Je n'ai jamais vu un club acheter onze joueurs au mercato. Cela aurait été mieux d'en acheter moins, mais des meilleurs, a-t-il indiqué à La Gazzetta dello Sport. Suso et Bonaventura sont les joueurs les plus techniques et ils ne jouent pas. Milan propose un football ennuyeux, ils font toujours la même chose. Je disais à Montella qui devait jouer, mais il faisait ce qu'il voulait." "Il Cavaliere" dénonce aussi le fait que Leonardo Bonucci ait récupéré le brassard. "C'était l'un des symboles de la Juventus Turin . Montolivo aurait dû rester capitaine."