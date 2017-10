Barça : Iniesta a réagi à sa prolongation de contrat

"C'est une journée spéciale pour moi, c'est ma maison. Je vais continuer à réaliser des choses importantes ici. Je serai là jusqu'à ce que mon corps et ma tête me diront d'arrêter. J'espère jouer encore longtemps. C'est un privilège d'évoluer dans le club qui m'a fait grandir et d'en être le capitaine", a notamment déclaré le milieu espagnol de 33 ans.