Nantes : Ranieri n'en veut pas à Kita pour le recrutement

"Si le président m'avait promis un mercato de haut niveau ? Je ne veux pas en reparler. Nous nous étions dit que nous devions prendre cinq joueurs importants. Neuf joueurs sont arrivés. Il est habitué à gérer le mercato comme ça. Moi, j'étais habitué à faire différemment, l'important c'est qu'à la fin on se comprenne. Après trois mois ensemble, je crois qu'il me comprend, je le comprends, et c'est très bien", a-t-il confié au quotidien.