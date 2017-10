"Il faudra être grands et ça passe par une victoire, demain, face à un adversaire très solide", a-t-il confié. Il rappelle néanmoins qu'il ne s'agit pas de la dernière chance de se qualifier : "Ce n'est pas un barrage, il y a encore un match mardi. On prend les matchs les uns après les autres." Il espère enfin que les Bleus seront plus heureux que face au Luxembourg : "La Bulgarie a plus de qualité que le Luxembourg, mais sur le match du Luxembourg, on a une grosse part de responsabilité. On a pas commencé le match avec la dose d'agressivité et de détermination qu'on aura dû avoir."