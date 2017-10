Mondial 2018 (Q) : l'Espagne se qualifie grâce à l'Italie !

Les coéquipiers de Gerard Piqué profitent du nul inattendu de l'Italie contre la Macédoine (1-1) pour s'assurer la première place, avec cinq points d'avance sur la Squadra Azzurra qui jouera les barrages. Giorgio Chiellini avait ouvert la marque (40e), mais les Macédoniens ont égalisé par Aleksandar Trajkovski (77e).Dans le groupe D, la Serbie chute en Autriche (3-2) mais reste en tête avec un point de plus que le Pays de Galles. Les Serbes recevront la modeste Géorgie pour finir et sont en bonne posture. L'Irlande domine la Moldavie (2-0) et s'offre une finale pour les barrages au Pays de Galles (un point d'écart).Enfin, dans le groupe I, l'Islande est seule en tête après son succès en Turquie (3-0). La Croatie, incapable de battre la Finlande (1-1), et l' Ukraine , qui a dominé le Kosovo (2-0), sont à deux longueurs. Les Islandais recevront le Kosovo, alors que Croates et Ukrainiens seront opposés pour la place de barragiste.