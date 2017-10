EdF : en 4-3-3 avec Tolisso, Mbappé et Lacazette en Bulgarie ?

Selon les informations de L'Equipe à quelques heures du coup d'envoi, le sélectionneur des Bleus pourrait aligner Alexandre Lacazette en pointe avec Mbappé et Griezmann à ses côtés. Au milieu de terrain, Tolisso pourrait lui aussi être titularisé pour amener un peu plus de puissance avec Kanté et Matuidi. Titulaire indiscutable aux yeux du coach tricolore depuis plus d'un an, Olivier Giroud serait le grand perdant de cet éventuel choix tactique. Pressenti pour être titulaire en l'absence de Paul Pogba Adrien Rabiot devrait lui aussi débuter sur le banc.Lloris - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Tolisso, Kanté, Matuidi - Mbappé, Lacazette, Griezmann.