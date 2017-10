Real Madrid : Varane évoque sa prolongation

L'international français entend continuer sa progression et apprécie la confiance de ses dirigeants. "J'ai toujours voulu m'installer sur le long terme au Real. C'est un immense club. Je ne me fixe pas de limite. J'essaye de prendre du plaisir, sans me prendre la tête. Je suis à Madrid depuis six ans. J'ai franchi des caps", a souligné le défenseur central merengue au quotidien L'Equipe.