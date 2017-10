Les Bleus sous pression, l'Espagne tout sourire...Le tour d'Europe de la presse

France

Sans grande surprise, le quotidien L'Equipe évoque très largement la rencontre des Bleus en Bulgarie ce samedi (20h45) dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018 . L'équipe de France, qui ne s'est plus imposée à Sofia depuis 1932, n'a pas le droit à l'erreur et doit absolument s'imposer pour garder son destin en main.Le Sun fait sa "Une" avec Harry Kane ce samedi et explique que l'attaquant des Spurs doit devenir le leader de l'équipe d'Angleterre dans la conquête du titre mondial en 2018. Les tabloïds britanniques saluent également la victoire du Pays de Galles en Géorgie (1-0). Les Gallois joueront un match décisif contre l'Irlande lundi soir à Cardiff mais la Serbie reste en tête dans ce groupe.Alors que la presse allemande croit savoir que Jupp Heynckes a l'intention de réinstaller certains cadres dans le onze de départ comme Thomas Müller Jérôme Boateng et Javi Martinez , le Français Corentin Tolisso n'entrerait pas forcément dans les plans du nouvel entraîneur du Bayern Munich . D'après les informations de Calciomercato, la Juventus Turin et l' Inter Milan garderaient un oeil sur l'ancien Lyonnais. La Gazzetta dello Sport revient de son côté sur la piètre performance de l'Italie contre la Macédoine (1-1).Le Mundo Deportivo, Marca et As saluent unanimement la qualification de l'Espagne pour la prochaine Coupe du Monde en Russie après le large succès contre l'Albanie vendredi soir (3-0). La presse espagnole n'en oublie pas pour autant les tensions qui règnent actuellement autour de la Roja à cause du référendum catalan.