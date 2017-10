"C'est une belle génération est arrivée. C'est bien. Pour le groupe, la concurrence. Ça crée de la dynamique. Moi, je me sens moins jeune, du coup (rire). Comme moi, ils sont arrivés très jeunes. Mais ils ont débarqué plus nombreux. Il n'y a pas de choc des générations. Il y a un vrai respect pour les anciens. À l'inverse, les anciens n'ont pas changé de comportement, non plus. Le groupe est vraiment très sain. Chacun a trouvé sa place et connaît le privilège d'être en équipe de France", a souligné le joueur du Real Madrid