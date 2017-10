Man Utd : retour avancé pour Ibrahimovic ?

L'ancien buteur du PSG travaille dur pour revenir le plus tôt possible malgré les réticences de ses médecins qui craignent une rechute. D'après les informations de ESPN, Ibrahimovic pourrait faire son retour à l'entraînement dans les deux prochaines semaines avec les Red Devils. Ce dernier devrait alors débuter une préparation physique individuelle avant de reprendre l'entraînement collectif. Un retour en décembre, voire même un peu avant, n'est plus aussi utopique qu'il y a quelques semaines. Pour rappel, l'attaquant de Manchester United a signé un nouveau contrat d'une saison en août dernier.