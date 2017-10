C'est son agent Christophe Hutteau qui l'a révélé au micro de RMC. Appelé sur son portable par un numéro inconnu alors qu'il est en rendez-vous avec José Anigo , directeur sportif de l'OM à l'époque, l'agent se décide à répondre : "Je réponds, il se présente. C'était Begiristain (directeur sportif du Barça, à l'époque, ndlr). Il me dit : "Mr Hutteau, vous êtes l'agent de Kaboré ? Sachez que l'on est dessus, on a un scout qui va venir le voir. Surtout ne faites rien. C'est un joueur que l'on va suivre"." Un mois plus tard, le joueur a rejoint l'OM.