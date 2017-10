OM : un agent fracasse Bernès et Labrune

L'ancien agent de Mathieu Valbuena , passé depuis dans l'écurie de Bernès, a précisé ses vues sur le duo : "Je ne vais pas nier les qualités de Jean-Pierre Bernès mais on ne fait pas le même métier. On n'est pas amis. Pour moi l'argent est une conséquence, pour lui j'ai l'impression que c'est un but. Pour lui, j'ai toujours été l'ami de José Anigo et donc l'empêcheur de tourner en rond, ce qui était totalement faux. Je n'ai aucune sympathie pour lui, il n'en a probablement aucune pour moi et ça me va bien." Puis il a continué sur l'ex-président olympien, fameux pour son "projet Dortmund" : "Vincent Labrune, c'est l'adepte du franchissement de la ligne blanche. Comprenne qui pourra. C'est un menteur. Il ment à tout le monde. C'est ça le problème. Il n'est pas obligé d'être ami avec moi, je ne suis pas obligé de l'être avec lui. On n'a absolument rien en commun." Voilà qui est dit.