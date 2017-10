Le Niçois affirme avoir confiance en les capacités de Wesley Sneijder de s'imposer au club, et revient sur le cas du joueur parisien : "Wesley Sneijder ? On a eu l'opportunité de le faire et c'est un choix que tout le monde a validé. On jouait alors dans un système avec un dix. Ben Arfa, c'était compliqué à réaliser. On compte sur Wesley. Il va jouer et trouver sa place. Les choses sont évolutives dans le foot. Il a une super mentalité, même si c'est difficile pour lui."