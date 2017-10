Le plus jeune est buteur, se nomme Mikel Oyarzabal et a 20 ans. Le second a un an de plus, est latéral droit et s'appelle Alvaro Odriozola . Conscient d'avoir deux pépites, la Real Sociedad les a récemment prolongé, en ajoutant à leur contrat une clause libératoire de 50 millions d'euros.