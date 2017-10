Gabon : un complot contre la sélection d'Aubameyang ?

Moitié de l'équipe + le staff mal de ventre incroyable le jour du match 🤔🤔🤔😆😂 ah non c'est fort 😤quel sacré jus d'orange 🍹ce matin🙈 — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) 7 octobre 2017

D'après ses dires, une bonne partie de l'équipe et du staff du Gabon, actuellement au Maroc, aurait des maux de ventre le jour du match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Le buteur accuse le jus d'orange bu le matin, et qui aurait rendu ses partenaires malades. Le match Maroc-Gabon, entre le deuxième et le troisième du groupe C, est capitale et démarrera à 21h, ce soir.