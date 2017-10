Mondial 2018 (Q) : le Nigéria premier pays africain qualifié

Les Super Eagles ont trouvé l'ouverture par Alex Iwobi (70e), le joueur d' Arsenal . Alors qu'il reste une journée à disputer, les coéquipiers de Victor Moses sont en tête du groupe B avec treize points, soit six de plus que les Zambiens, et deviennent les premiers Africains à aller en Russie. Dans le même temps, le Cameroun a dominé l'Algérie pour l'honneur (2-0) avec notamment un but du Marseillais Clinton Njie