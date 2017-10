Match Bulgarie - France en direct

Bulgarie France 2nd Half' 3' - Blaise Matuidi - Blaise Matuidi

Le film du match en direct 3' But de Blaise Matuidi But de Simeon Slavchev Carton jaune pour 9' Petar Zanev Carton jaune pour 51' Bozhidar Kraev Carton jaune pour 62' Georgi Kostadinov Carton jaune pour 67'



L'équipe de France se rend en Bulgarie pour l'avant-dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Après un piètre nul contre le Luxembourg (0-0), les Bleus voudront réagir et pourquoi pas décrocher pour de bon leur billet pour la Russie. En tête du groupe A avec un point d'avance sur la Suède et quatre sur les Pays-Bas , les joueurs de Didier Deschamps devront se méfier d'une sélection qui a remporté tous ses matches à domicile et reste en course pour la qualification.