Mondial 2018 (Q) : le Sénégal prend les commandes

Les Lions de la Téranga ont fait la différence grâce à Diafra Sakho (82e) et Cheikh N'Doye (93e). Conséquence au classement, les partenaires de Sadio Mané prennent la tête du groupe D avec huit points, soit deux de mieux que le Burkina Faso et le Cap-Vert. Un succès contre l'Afrique du Sud lors de la dernière journée et le Sénégal ira en Russie.