Mondial 2018 (Q) : la France gagne en Bulgarie, le Portugal s'offre une finale contre la Suisse

Après la balade de la Suède contre le Luxembourg ( 8-0 ), les Bleus reprennent la tête du groupe A avec un point de plus que les Suédois et seront au pire barragistes. Il suffit donc d'un succès contre la Biélorussie, mardi, pour valider la qualification.Au même moment, les Pays-Bas s'imposent sur le fil en Biélorussie (3-1, buts de Propper, Robben et Depay). Troisième à trois unités de la Suède, qu'elle recevra dans trois jours, la sélection oranje n'a qu'une infime chance de finir deuxième en raison d'une différence de buts défavorable.Dans le groupe B, la Suisse reste aux commandes après sa large victoire contre la Hongrie (5-2). La Nati garde trois points d'avance sur le Portugal, qui a gagné en Andorre (2-0) grâce à Cristiano Ronaldo (63e) et André Silva (86e). Le champion d'Europe 2016 recevra la Suisse, dans trois jours, et finira premier en cas de succès quel que soit le score, grâce à une meilleure différence de buts.Avec un but du Marseillais Kostas Mitroglou , la Grèce a fait le job à Chypre (2-1) et chipe la deuxième place du groupe H à la Bosnie-Herzégovine (deux points de plus). Les Grecs devront battre Gibraltar pour espérer faire partie des huit meilleurs deuxièmes, condition nécessaire pour disputer les barrages.