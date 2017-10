Le sélectionneur français souhaite surtout retenir la belle opération réalisée en vue de la qualification. "C'était compliqué, avec des fautes et de l'engagement. On n'a pas fait une grande seconde période, on a eu plus de mal. L'essentiel est là, mais on doit être capable de mieux faire. On est toujours premiers, cela ne dépend que de nous. On est confiants."