S'il n'est pas satisfait de la prestation des Bleus, il savoure la victoire : "On prend du plaisir en gagnant mais le match n'était pas le plus beau à regarder. On est lucide : des duels tous les deux mètres, des fautes, des bagarres, des touches toutes les cinq minutes. Ce n'était pas le plus beau match mais on a montré que même dans des matches comme ça il fallait avoir du caractère, et on en a eu. On repart avec les trois points." Il poursuit son analyse dans la même veine : "Aujourd'hui, c'était un match difficile. C'est la première fois que la France bat la Bulgarie sur ses terres donc c'est quand même une belle performance. Mais on doit tuer les matches. On a des situations, c'est à nous de tuer les matches. On va se remettre la tête à l'endroit."