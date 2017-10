Le gardien de Tottenham , et capitaine des Bleus, est satisfait du résultat (0-1) et de l'état d'esprit affiché : "La Suède nous avait mis la pression en gagnant. Dans l'engagement, on a fait un bon match. C'était moins bien dans l'utilisation du ballon. On a su faire un match d'hommes dans les duels. Nous avons pris l'avantage tôt dans le match. Il y a beaucoup de satisfaction mais c'est seulement une étape. Le match de mardi sera capital devant nos supporters."