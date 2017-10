"Si je veux partir ? Ce n'est pas vrai. Je suis très content à Benfica. Je suis en Europe depuis un an, puis nous communiquons mieux avec l'Inter. Quand on m'a parlé de ces rumeurs, j'ai été très surpris. Je suis très content ici et j'espère rester pendant toute la saison", a-t-il déclaré. Il paraît convaincu de pouvoir gagner sa place : "Je n'ai pas perdu mon football. Il ne s'agit pas de trouver ou non. C'est une question de circonstance, d'équipe, mais si vous avez des opportunités de jouer, les choses se produiront naturellement, ça ne sera pas forcé. Les supporters, le poids de ce maillot, l'équipe championne en titre... J'aurais pu aller ailleurs mais j'ai préféré venir à Benfica, qui est une équipe de gagnants, et je suis aussi un gagnant dans la vie. Je voulais les rejoindre pour gagner. C'est vraiment génial d'entrer dans le stade, de voir les photos des joueurs dans le tunnel et de se dire : "Moi aussi, je veux voir ma photo ici." C'est ce qui me motive tous les jours", a-t-il ajouté.