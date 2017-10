Barça : Suarez ne sera pour l'instant pas opéré

Interrogé par le Mundo Deportivo, un médecin de la sélection uruguayenne a donné des précisions sur le kyste synovial dont souffre Luís Suárez. L'attaquant ne subira pas d'intervention pour le moment.



"Il n'est pas bon de gérer les antécédents de problèmes lorsque des problèmes n'existent pas. Le kyste méniscal produit des souffrances lorsqu'il ne reçoit pas de traitement mais il est normalement possible de jouer pour voir l'évolution et le degré de tolérance du joueur. S'il joue et qu'il a mal, il sera opéré. Pour l'instant, il n'en a pas besoin. Il faut voir", a-t-il confié au quotidien espagnol.