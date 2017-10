EdF : Lizarazu pas convaincu par l'attaque des Bleus

"Ils se sont marchés dessus, ils ont fait les mêmes appels, aucun n'a pris les côtés, ils sont tous rentrés dans l'axe, a-t-il déclaré. Tu ne peux pas te contenter de ça quand tu as trois très bons joueurs comme eux. Ces trois-là ont joué dans un registre identique, on aimerait que Griezmann joue plus en meneur, que Mbappé prenne plus la profondeur... C'est là que Giroud apporte quelque chose à cette équipe de France. Il a un profil différent, il donne de la lisibilité à cette équipe."