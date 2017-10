Les Bleus doivent progresser dans le jeu, le Barça sur Dele Alli... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Avant la rencontre contre la Biélorussie, mardi, qui doit confirmer la qualification pour le Mondial russe, L'Equipe évoque les "progrès" que les Bleus doivent réaliser. "Les attentes sur leur niveau de jeu et les choix de Didier Deschamps sont de plus en plus fortes."On poursuit avec La Gazzetta dello Sport et l'interview accordée par Maurizio Sarri, l'entraîneur de Naples . Si son équipe occupe la tête du classement, il pense que la Juventus Turin reste favorite pour le titre. Et selon lui, l'AS Rome et l' Inter Milan sont de sérieux candidats.On file derrière les Pyrénées pour parler de la piste Dele Alli au FC Barcelone . Le board catalan songerait au milieu de terrain anglais de Tottenham comme une alternative au dossier Philippe Coutinho Liverpool ). Mais les Spurs voudraient prolonger le contrat du prodige de 21 ans.Pour finir, The Sun revient sur le succès de l'Angleterre en Lituanie (1-0), en éliminatoires du Mondial 2018 . Déjà qualifiés, les Three Lions ont encore pu compter sur Harry Kane, unique buteur. L'avant-centre de Tottenham est le meilleur buteur de la sélection depuis vingt ans.