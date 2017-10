L'ancien Tourangeau et Montpelliérain est revenu, pour le Canal Football Club, sur l'intérêt de Marseille et Lyon. "J'ai beaucoup de respect pour l'OM. J'étais fan pendant des années, quand j'étais petit, avec Papin, Waddle et compagnie. J'ai aussi beaucoup de respect pour l' OL , il y a eu aussi un intérêt à un moment donné. Ce n'était pas par rapport à ces clubs, c'était par rapport à un retour en France. Je suis heureux en Angleterre. Je ne suis pas contre. Ça me ferait plaisir en tout cas." Le footballeur de 31 ans reste sous contrat jusqu'en 2019 avec l'écurie londonienne.